Eine Routex-Karte fürs Tanken und Aufladen

Die kombinierte Tank- und Ladekarte kann beim Fahrzeughändler oder direkt über die "Porsche Bank" bestellt werden.

Um den Nutzern den Zugang zu einem flächendeckenden Lade- und Tankstellennetz zu ermöglichen, kooperiert die Porsche Bank mit OMV und BP. Die OMV arbeitet mit dem Anbieter "Smatrics" zusammen und ermöglicht so das Aufladen an 150 Stationen mit 450 Ladepunkten in Österreich. Dazu kommen mehr als 400 Tankstellen (OMV, Avanti, Hofer etc.).

Bei BP wiederum, dessen Netz über "Hubject" zur Verfügung gestellt wird, kann die Ladekarte national und international zum Einsatz kommen. In Österreich gibt es somit 700 Standorte mit 4190 Ladepunkten. In Deutschland stehen 1900 Standorte, in Belgien, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden etwa 2700 Standorte zur Verfügung.