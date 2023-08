Eine Plattform für 14 Marken und zwei Millionen Elektroautos im Jahr

Der Autokonzern Stellantis mit den Marken Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram und Vauxhall hat sich komplett der Elektrifizierung des Antriebsstranges verschrieben. Ab dem Jahr 2030 will man in Europa nur noch vollelektrische Pkw verkaufen – in den USA sollen es zu diesem Zeitpunkt 50 Prozent sein.