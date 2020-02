Eine Million Temposünder erwischt

Erstmals in der Geschichte Oberösterreichs tappten hierzulande mehr als eine Million Autofahrer innerhalb eines Jahres in eine Radarfalle. Exakt 1.020.918 Temposünder wurden im Vorjahr in Oberösterreich erwischt, berichtet Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) auf OÖN-Anfrage. Wobei der Zuwachs im zweistelligen Prozentbereich liegt.

Zwei Radargeräte aufgestellt

Zwei Faktoren gelten als Gründe für den extremen Anstieg. Einerseits reduzierte das Land Oberösterreich die Toleranz in Ortsgebieten (50 km/h) sowie Tempo-30-Zonen im August 2018 von 10 auf 5 km/h, andererseits ließen zwei Radargeräte im Baustellenbereich der A1 bei Ansfelden die Kassen kräftig klingeln.

"Mit der Absenkung der Toleranz soll die Verkehrssicherheit, insbesondere für die schwächsten Verkehrsteilnehmer – Fußgänger und Radfahrer –, klar erhöht werden", begründet Landesrat Steinkellner.

Nicht nur um die Verkehrssicherheit geht’s auf der Westautobahn bei Ansfelden, sondern auch um den Umweltschutz. Werden zu viele Schadstoffe in der Luft gemessen, wird zwischen Haid und Enns automatisch der "Luft-Hunderter" aktiviert. Diese Temporeduktion basiert auf dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L).

Radar für Unfall-Vermeidung

Verschärft wurde 2019 die Situation durch die Baustelle bei Ansfelden. Dort ließ die Asfinag die mit 7,5 Metern höchsten Lärmschutzwände Österreichs errichten. Um Unfälle im Baustellenbereich zu verhindern, wurde das Tempolimit auf 80 km/h gesenkt. Zwei Radargeräte – in jeder Fahrtrichtung eines – sollten die Autofahrer einbremsen.

Strafen: plus 47 Prozent

Zuständig für die A1 in diesem Abschnitt ist die BH Linz-Land, die 2018 insgesamt 160.625 Verstöße registrierte. Ein Jahr später, 2019, schnellte die Zahl der Verkehrssünder auf 235.000 hinauf – eine Steigerung von 47 Prozent. "Üblicherweise werden auf der A1 pro Fixradar und Tag rund 200 Lenker geblitzt", sagt Bezirkshauptmann Manfred Hageneder. "In Fahrtrichtung Salzburg waren’s im Baustellenbereich mehr als 900." Zu viele, befand selbst die Behörde und stellte Radar-Warntafeln auf. Die Zahl sank, blieb aber auf einem sehr hohen Niveau.

Seit Frühjahr 2018 kümmert sich die BH Rohrbach um ausländische Lenker, die bei Verstößen in ganz Oberösterreich ertappt wurden. "Das sind fast ausschließlich Radarstrafen", sagt die Rohrbacher Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner.

Vor zwei Jahren verschickte die Mühlviertler Behörde 228.565 Anonymverfügungen ins Ausland, im Vorjahr waren’s 318.798 – eine Steigerung von 39,5 Prozent. Inkludiert sind dabei die ausländischen Temposünder von der Westautobahn.

Hohe Einzahlungsquote

Unliebsame Post erhalten dank einem gesamteuropäischen Abkommen, also inklusive Liechtenstein und der Schweiz, alle ausländischen Lenker, die gegen eines von acht Verkehrsdelikten in Oberösterreich verstoßen haben. "2018 lag die Einzahlungsquote bei 59 Prozent", sagt Mitterlehner im OÖN-Gespräch. Vor allem Lenker aus Deutschland und den osteuropäischen Ländern würden eine hohe Zahlungsmoral beweisen.

Fakt ist: Die Behörden kassierten so viel wie noch nie. "Üblicherweise ist bei der Bank nach 999 Buchungszeilen pro Tag Schluss", erzählt Hageneder. Für die BH Linz-Land macht die Hausbank indes eine einmalige Ausnahme. "Wir kommen einfach mit den 999 Zeilen nicht mehr aus."

Verkehrsstrafen: Wer bekommt das Geld?

Grundsätzlich kassiert der Straßenerhalter die Einnahmen aus den Verwaltungsübertretungen, die auf den jeweiligen Straßen begangen wurden. Also die Asfinag auf der Westautobahn, der Bund auf Bundesstraßen, das Land auf Landesstraßen und Kommunen auf Gemeindestraßen. Es gibt aber Ausnahmen: Die Strafen aus dem „Luft-Hunderter“ (IG-L) auf der A1 fließen ins Landesbudget. Und hat die Bundespolizei die Verwaltungsstrafe ausgestellt, dann erhält jene Stelle, aus der die Polizeibeamten finanziert werden, 20 Prozent der Einnahmen.

Sämtliche Strafgelder sind zweckgewidmet und müssen in die Straßenerhaltung sowie die Verkehrsüberwachung fließen.

Im Vorjahr wurden bei den Bezirkshauptmannschaften Oberösterreich 871.924 Verkehrssünder gemeldet, bei den Statutarstädten Linz, Wels und Steyr 148.986. Daraus ergeben sich Strafeinnahmen von exakt 38.334.339 Euro.

Zu billig?

Ein Strafmandat ist ärgerlich. 20 Euro wegen ein paar km/h? Das nervt – wie lange? Erzeugt die Strafe einen Lerneffekt? Just dies sollte ein Bußgeld ja erreichen. Oder sind die Strafen zu billig? Diskutieren Sie mit!

