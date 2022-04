Ein Vollblut-Elektriker aus einer anderen Dimension

Perfekt eingeparkt, trotzdem klaffen nur ein paar Zentimeter zwischen Auto und dem Rand des genormten Parkplatzes. Richtig, der iX ist ein Trumm. In Zahlen ausgedrückt: 4953/1967/1696 Millimeter (L/B/H). Nach dem 40er mit seiner 71,0-kWh-Batterie (netto) durften wir nun den 50er testen, das Long-Range-Modell. Der große Bruder speichert 105,2 kWh (netto). Das sollte laut Prospekt für 549 bis 630 Kilometer reichen (WLTP). Zum Vergleich: Der Kleine schafft laut Werk 372 bis 425 Kilometer, also 177 bis 205 Kilometer weniger. Eine starke Ansage – für die Long-Range-Version.

Hohe Reichweite

Eine hohe Reichweite beruhigt, logisch. Mit jeder Tour lösten sich die sonst nervösen Blicke von der Reichweitenangabe. Motto: Is eh nu gnua drin. Strom nämlich. Ein Faktum, das auch die Ladegewohnheiten änderte. Nicht bei jedem Parkvorgang wurde der iX ans Netz gehängt. Denn die tatsächliche Reichweite lag zwar weit entfernt von der Werksangabe von 630 Kilometern, war aber mit 436 realen Kilometern durchwegs praktikabel.

Wobei auch die frühlingshaften Temperaturen den einen oder anderen Kilometer drauflegten. Denn im Winter-Test mit herben Minustemperaturen verbrauchte der iX 40 im OÖN-Test 26,8 kWh auf 100 Kilometer, jetzt genügten dem iX 50 24,1 kWh – bei gleichen Routen bzw. gleicher Fahrweise.

Wobei zu bedenken ist, dass der große iX 145 Kilogramm mehr auf die Gemeindewaage bringt. Mehr Akku, mehr Gewicht. Spürbar mag das Plus sein. In engen Kurven meldeten sich die Vorderräder dann und wann schon einmal quietschend zu Wort, was beim 40er nicht der Fall war. Freilich: Den Long-Range-iX treiben zwei E-Motoren an (258 + 313 PS), die 523 PS Systemleistung für flottes Fahren bereitstellen. Da spielt das hohe Gewicht nur insofern eine Rolle, als der Schwerpunkt ziemlich niedrig ist. Was die Freude am Fahren ja nicht mindert, sonder eher steigert.

Fazit: Der iX ist technisch eine Benchmark. Ob sich der Aufpreis von fast 30.000 Euro zum 40er lohnt, bleibt eine Entscheidung des Käufers. Der Preis ist jedenfalls wie das Auto: extrem.

BMW iX xDrive 50

Preis: 101.950 Euro

Testwagenpreis 134.776 Euro

Motor:

vorne 190 kW (258 PS)

Drehmoment 365 Nm

hinten 230 kW (313 PS)

Drehmoment 400 Nm

Gesamt 385 kW (523 PS)

Batterie: Lithium-Ionen

Kapazität (netto) 105,2 kWh

Ladeleistung AC 11 kW

Ladeleistung DC 195 kW

Ladezeit AC (100 %) 11 Std.

Ladezeit DC (10 - 80 %) 35 min

Fahrleistungen:

0 – 100 km/h 4,6 sec

Spitze 200 km/h

Maße und Gewichte:

L/B/H 4953/1967/1695

Leergewicht (DIN) 2585 kg

Zuladung (DIN) 635 kg

Kofferraum 500 – 1750 l

Anhängelast 750/2500 kg

Garantie: Neuwagen: zwei Jahre, Batterie: acht Jahre bzw. 160.000 Kilometer