Ein Passwort als elektrische Zukunftshoffnung

Zuerst trumpften die Japaner mit dem herrlich witzigen Honda e auf, jetzt folgt ein Passwort-Wagen: der e:Ny1. Die Bezeichnung, die aus dem Zufallsgenerator stammen könnte, hat freilich eine hintergründige Bedeutung. Sagt Honda. Die Kombination e:N" steht für "energise:New", das "y" für "yourself, your life, your dream". Und der 1er für das B-Segment, jenes Segment, in dem der Elektriker unterwegs ist.