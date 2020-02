Ein paar Pferde mehr für die Herde

Man muss wohl richtig von schräg nach quer denken, von Albuquerque nach Dnjepropetrowsk, um einen derartigen Kunst-Namen kreieren zu können. Qashqai! Was klingt wie ein seltener japanischer Quastenflosser, ist mittlerweile ein erfolgreicher Kompakt-SUV. Dem aber, geben die Japaner freimütig zu, ein Mehr an Leistung durchaus gut stünde. Zuerst hievte Nissan den 1,5 dCI von 110 auf 115 PS, nahm dann den 1,6 dCI mit 130 PS aus dem Programm, um mit dem 1,7 dCi einen stärkeren Ersatz anzubieten. Seine Leistungsdaten: 150 PS bzw. 340 Nm. Das verspricht reichlich Schub für den 1,5-Tonner.

Design: Der Koreaner parkt, wo’s mittlerweile dank unzähliger Mitbewerber eng wird: im Kompakt-SUV-Segment. Nur ja nichts falsch machen, lautet dort die Devise. Und exakt so sieht das Qashqai-Design aus: allgemein gefällig, ohne irgendwelche optischen Ausreißer, die anecken könnten (wie beispielsweise beim Bruder Juke).

Innenraum: Wie sich’s für einen Koreaner geziemt: aufgeräumt, mit ein paar Spielereien. Ein 5-Zoll-Display liefert eingebettet zwischen Tacho und Drehzahlmesser allerlei gut ablesbare Infos. Daneben ragt die eigentliche Schaltzentrale in die Höhe: der 7-Zoll-Touchscreen des Infotainmentsystems (NissanConnect). Wobei die Holländer von TomTom die durchdachte Navi-Technik sowie die Verkehrsmeldungen in Echtzeit beisteuern. Apple CarPlay und Android Auto fahren ab dem Einstiegsmodell serienmäßig mit. Die Kompakt-Maße fordern aber ihren Tribut: Die hinteren Türen erfreuen Kinder, aber gestandene Erwachsene müssen sich zusammenfalten. Dies auch wegen der überschaubaren Beinfreiheit vor der Rückbank.

Die Luftdüsen oberhalb des Infodisplays sind eigentlich aus der Mode.

Fahrwerk: Auf städtischem Asphalt lässt sich der Japaner kaum aus der Ruhe bringen. Auf holprigem Überland neigt der Qashqai zum Bocken. Nicht schlimm, aber spürbar.

Motor: Höher, weiter, schneller: Frei nach dieser Devise nahmen die Japaner den 130-PS-Diesel aus dem Programm und ersetzten den Vierzylinder durch den 1,7-Liter-Selbstzünder aus dem Renault-Regal. Die Werte versprechen viel Fahrfreude. 150 PS und satte 340 Nm – für einen Kompakten starke Kennzahlen. Doch verbaut Nissan in der Allrad-Version ein CVT-Getriebe. Und damit alte Leiden. Wie jenes: Drückt der Lenker freudig aufs Gaspedal, schnellen die Touren dank stufenloser Übersetzung hörbar in die Höhe. Und verweilen dort. Aber kein Nach- ohne Vorteil: Cruisen macht im SUV viel Spaß. Der Japaner gleitet knapp überm Standgas unaufgeregt dahin. Das spart Sprit und ersetzt das Yoga. In der Ruhe liegt dann seine Stärke.

Fazit: Der Qashqai eckt nicht an und fährt verlässlich übers Land. Wer freilich weniger Pferde in seiner Herde durchfüttern möchte, für den bietet Nissan günstige Alternativen.