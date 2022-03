Ein Lifestyle-Lademeister als Dritter im Bunde

Der deutsche Sportwagenbauer Porsche baut die 100 Prozent elektrische Taycan-Familie konsequent aus: Nach dem Taycan und der Offroad-Variante Taycan Cross Turismo ist der neue Taycan Sport Turismo wohl das konsequenteste und zugleich praktischste Familienmitglied. Schließlich bietet er hohen Nutzwert und viel Platz bei jeder Menge Leistung und Dynamik.

Die Passagiere profitieren einerseits von 45 Millimeter mehr Kopffreiheit und von einem Ladeabteil mit 446 Liter Volumen. Dank der riesigen Heckklappe ist das Be- und Entladen denkbar einfach.

Die erste Ausfahrt im Taycan Sport Turismo mit einer Leistung von 280 kW (380 PS), Heckantrieb und dem großen Akkupaket mit einer Netto-Kapazität von 84 Kilowattstunden (kWh) zeigt eindrucksvoll, dass die traditionsreiche Sportwagenmarke die E-Mobilität bereits voll verinnerlicht hat. Denn obwohl man im Einstiegsmodell sitzt, ist die Dynamik so, wie man sich das von einem Porsche erwartet – nur halt ohne Auspuffsound und Abgase.

Trotz Minusgraden pendelte sich der Verbrauch mit 23,4 kWh auf 100 Kilometer nahe dem Normverbrauch ein. Das ergibt eine Alltags-Reichweite von gut 350 Kilometern in der kalten Jahreszeit.

Dazu kommt, dass der Taycan Sport Turismo aufgrund der 800-Volt-Technik an der entsprechenden Schnellladesäule mit bis zu 270 kW geladen werden kann. Läuft alles ideal, ist das Akkupaket also in nur rund 22 Minuten wieder von fünf auf 80 Prozent geladen.

Glasdach teilweise abzudunkeln

Ein besonderes technologisches Schmankerl ist das riesige Panorama-Glasdach, das in neun Segmente unterteilt ist, die einzeln angesteuert werden können. So können entweder Teilbereiche oder das gesamte Dach transparent oder undurchsichtig gehalten werden. Und wenn das Dach matt geschaltet wird, bleibt der Innenraum lichtdurchflutet.