Dacia macht den großen Kehraus: zuerst der Logan, dann der Dokker, jetzt der Lodgy. Alle drei Modelle parken in den Geschichtsbüchern des rumänisch-französischen Herstellers (ein paar Lodgys stehen noch in den Höfen der Händler). Und was nun, möchte man fragen? Dacia gibt prompt Antwort: Der Jogger ist auf dem Weg. Ein geräumiger Kombi, ein Tausendsassa mit kompakten Maßen und 20 Zentimetern Bodenfreiheit. 4,55 Meter misst das Modell nur, dafür packte der Billig-Anbieter sieben Sitze rein.