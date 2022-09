Ein Manifest ist eine Art Grundsatzerklärung, in der wesentliche Richtlinien und auch Ziele festgehalten und öffentlich gemacht werden. Dacia, die rumänische Renault-Tochter, hat nun genau das in Paris gemacht.

Die Dacia-Grundsatzerklärung ist ein Manifest auf vier Rädern: Die Studie Manifesto Concept wird zwar so nie auf die Straße kommen. Aber sie enthält Elemente, Materialien und Features, die in den kommenden Jahren in neuen Dacia-Modellen Einzug finden werden.

Ein Beispiel ist der sogenannte "YouClip" – ein cleveres System, um eine Trinkflasche oder verschiedene Zubehörteile sicher befestigen zu können.

Der Prototyp Dacia Manifesto gibt zudem einen Ausblick auf die ressourcenschonende Produktion eines Automobils: Dacia wird zum Beispiel künftig mehr und mehr recycelte Kunststoffe verbauen.

Recyceltes Plastik

Im aktuellen Dacia Duster sind etwa zwölf Prozent aller verbauten Kunststoffe wiederverwertet. In der nächsten Duster-Generation, die 2024 auf den Markt kommen soll, soll dieser Wert auf 20 Prozent steigen. Denn, so Dacia: Eine Tonne recyceltes Plastik spart 830 Kilogramm Erdöl und rund eine Tonne an CO2-Emissionen.

"Das Konzept Manifesto ist für uns ein Labor auf vier Rädern, in dem wir neue Ideen ausprobieren und gleich erproben können", sagte Lionel Jaillet, Direktor Product Performance bei Dacia.

Dacia Jogger mit Campingbox, Dachbox und Zelt Bild: Dacia

Dacia Jogger zum Campen

Ein Thema will Dacia künftig noch stärker in die Markenidentität integrieren – Abenteuer und Outdoor. Konkret will man den Kunden zum Beispiel erschwingliches Kurzzeit-Campen ermöglichen. Daher wurde für den neuen Dacia Jogger eine Campingbox inklusive Matratzenauflage entwickelt.

Dieses rund 50 Kilogramm schwere Teil aus Holz ist im Nu ein- und ausgebaut und eignet sich für spontane Übernachtungen; verfügbar ab 2023.