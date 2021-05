Ein kleiner Technikschub für den XXL-Tiguan

VW überarbeitete die Langversion des Tiguan, den Allspace. Äußerlich fallen die neuen LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten auf, IQ-Light-Matrix-LED-Licht gibt’s optional. Drinnen siedelte VW die Onlinedienste von "We Connect" an: Streaming-Musikdienste, Sprachsteuerung etc.

Der Travel Assist übernimmt nach seiner Aktivierung das Lenken, Bremsen und Beschleunigen (bis 210 km/h). Ein TDI (150 oder 200 PS) und ein TSI (190 oder 245 PS) sind erhältlich. Der 4,72 Meter lange Allspace kommt im November.