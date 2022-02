Begeisterung brandete auf, als Alfa Romeo auf dem vorerst letzten Autosalon in Genf eine stimmige Studie herzeigte: den Tonale. Danach brach Corona über die Welt herein und die Italiener verfielen in eine Verschwiegenheit, die ansonsten nur aus Neapel und Palermo bekannt ist. Bis diese Woche. Denn Dienstag lud die sportliche Traditionsmarke überraschend zur digitalen Weltpremiere. Und plötzlich stand er da, der Tonale. Kaum verändert, zeigten die Turiner praktisch die Studie von 2019 her.