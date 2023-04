Ein Flaggschiff geht auf Reisen: ID.7 mit 700 Kilometer Reichweite

VW sticht mit einem neuen Flaggschiff in See: dem ID.7. Parallelen zu Verbrennermodellen drängen sich logischerweise auf. Ist’s nun der elektrische Passat oder doch der etwas edlere Arteon? Fast möge man zum Zweiteren neigen, denn der ID.7 ist vom Design her ein Zungenschnalzer. Draußen und vor allem drinnen.

Das zweite Weltauto

Der neue Elektriker ist nach dem ID.4 das zweite Weltauto. Das heißt: Der Pkw wird – im Gegensatz zum ID.3 – weltweit angeboten. Konzipiert ist der 7er als Reiselimousine, die bis zu 700 Kilometer mit einer Ladung zurücklegen kann. Zumindest mit der 86-kWh-Batterie (netto). Mit dem kleineren Speicher, der 77 kWh (netto) aufnimmt, schafft der 4,96 Meter riesige ID.7 615 Kilometer.

Markante Linienführung von der Front bis zum Heck. Bild: VW

Möglich macht diese Reichweiten auch das aerodynamische Design. Die Frontpartie ist weitestgehend geschlossen, der Unterboden fast eben, das Schrägheck extrem windschlüpfig. Unter dem Strich ergeben diese Feinheiten einen cW-Wert von 0,23. Weltklasse!

Drastische Reduktion

Innen dominieren kerzengerade Linien, das Interieur sieht edel aus. Die klassischen Instrumente wurden im ID.7 auf das Notwendigste reduziert. Stattdessen übernimmt das Augmented-Reality-Head-up-Display die Informationshoheit und projiziert Details wie die Geschwindigkeit in den Nahbereich vor den Fahrer und interaktive Hinweise wie Abbiegepfeile virtuell in die reale Welt weit vor den ID.7. In der Mitte platziert VW einen gigantischen 15-Zoll-Touchscreen – wie Tesla oder auch Mercedes. Die Grafik wie auch die Menüführung wurden neu aufgebaut.

Riesige 15 Zoll misst der Touchscreen in der Mitte. Die Grafik und die Menüführung wurden neu aufgebaut. Bild: VW

Assistenzsysteme wie der "Travel Assist" übernehmen Schwarmdaten und helfen aktiv beim Überholen und Einparken.

Das optionale Panoramadach ("Smart Glas") wird per Knopfdruck undurchsichtig.

Der ID.7 wird im VW-Werk Emden gefertigt und kommt im Oktober nach Österreich. Bestellstart ist im Juli.

Die durchgehende, rote LED-Spange verbreitert optisch den ID.7. Bild: VW

ID.7: Technische Daten

Die Maße des ID.7 sind für VW-Dimensionen gewaltig. In der Länge streckt sich der Wolfsburger auf 4,96 Meter, in der Breite misst die Schräghecklimousine 1,86 Meter. Die Höhe von 1,53 Meter erinnert an ein sportliches Coupé. Der Radstand von 2,96 Meter ist üblich bei E-Modellen.

Zwei Akkugrößen bietet VW an: Der ID.7 Pro erhält eine 77-kWh-Batterie (netto). Ladeleistung: 170 kW. Im Pro S, der später auf den Markt kommt, wird eine 86-kWh-Batterie verbaut, die 200 kW aufnehmen kann. Reichweiten: 616 bzw. 700 Kilometer.

Optional ist ein 700-Watt-Soundsystem mit 14 High-End-Lautsprechern.

Der Sprachassistent („Hallo Volkswagen“) kommt mit der neuesten Version.

Die vorderen ergoActive-Sitze sind mit einer Massagefunktion ausgestattet.

