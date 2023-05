Ecken, Kanten und ein rotes "Z"

Die Koreaner mixten drei neue Lackfarben an: Lucid Lime Metallic, Lumen Grey Pearl und Meta Blue Pearl. Der LCD-Bildschirm misst 4,2 Zoll, Navikarten etc. werden "über die Luft" (OTA) aktualisiert. Der Notbremsassistent erkennt nun auch Radfahrer. An den 1,0-T-GDi-Motor wird ein 48-Volt-Mild-Hybrid-System gekoppelt. Leistung: 100 bzw. 120 PS. Der Facelift-i20 kommt im Herbst.

