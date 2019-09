Echt stark, der Stromstoß!

Die Namensgebung mutet kurios an, irgendwie. Der eine heißt Taycan Turbo S, der andere Taycan Turbo. Beide in Anlehnung an die starken Porsche-Turbo-Modelle. Wobei der Taycan höchstens in der Lüftung einen Turbo verbaut haben könnte, das Modell ist der erste Elektro-Porsche der Geschichte. Und E-Antriebe benötigen bekanntermaßen keine komprimierte Luft.

Neue Ära beginnt

"Dieser Tag markiert den Beginn einer neuen Ära", sagte Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, am Mittwoch bei der Weltpremiere in Berlin. Mehr als 70 Jahre verbaut der Sportwagenhersteller aus Stuttgart-Zuffenhausen Verbrenner, jetzt folgt der Schritt ins Elektro-Zeitalter. Und wie! Mehr als 30.000 Vorbestellungen notierte Porsche im Juli. Wohlgemerkt: Die endgültige Taycan-Variante hatte zu diesem Zeitpunkt noch niemand gesehen.

Auch hinten ist die Stromlinienform alles. Resultat: ein cW-Wert von 0,22. Bild: Porsche

Mit seinem klaren, puristischen Design signalisiert der Taycan, dass ein neues Zeitalter begonnen hat. Von vorne wirkt er besonders breit und flach, mit stark gewölbten Kotflügeln. Die Silhouette wird bestimmt von der sportlichen, nach hinten abfallenden Dachlinie. Die schlanke Kabine, die eingezogene C-Säule und die ausgeprägten Schultern der Kotflügel führen zu einer starken, markentypischen Betonung des Hecks. Hinzu kommen innovative Elemente wie der Porsche-Schriftzug in Glasoptik, der in das Leuchtenband am Heck integriert ist. Der cW-Wert liegt bei 0,22.

Neu ist auch die Architektur im Inneren. Das frei stehende und gebogene Kombiinstrument ist der höchste Punkt auf der Instrumententafel. Das zentrale Infotainment-Display misst 10,9 Zoll, ein weiterer, optionaler Bildschirm ist für den Beifahrer gedacht. Stark reduziert haben die Entwickler die Schalter und Knöpfe. Gesteuert wird per Touchscreen und Sprachsteuerung. Der Taycan hört erstmals auf das Kommando "Hey Porsche".

Alles digital – selbst der Beifahrer hat einen eigenen Bildschirm. Bild: Porsche

Um den Umweltgedanken zu fördern, bietet Porsche erstmals ein komplett lederfreies Modell an. Vieles wurde aus Recycling-Material hergestellt.

Zwei Kofferräume stehen zur Verfügung: Das vordere Abteil fasst 81 Liter, das hintere 366 Liter. Nach Österreich kommt der Taycan Anfang 2020. Preise stehen noch nicht fest.

Porsche Taycan: Der Antrieb

Die Basisversion heißt Taycan Turbo, die Top-Version Taycan Turbo S.

In der Top-Version Turbo S kommt der Taycan auf bis zu 560 kW (761 PS) Overboost-Leistung im Zusammenspiel mit der Launch-Control, der Taycan Turbo auf bis zu 500 kW (680 PS). Aus dem Stand beschleunigt der Taycan Turbo S in 2,8 Sekunden von null auf 100 km/h, der Taycan Turbo in 3,2 Sekunden. Die Reichweite beträgt bis zu 412 Kilometer beim Turbo S und bis zu 450 Kilometer beim Turbo (jeweils nach WLTP). Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei beiden Allradmodellen bei 260 km/h.

Der Taycan ist das erste Serienfahrzeug, das mit 800 Volt antritt. Der Akku kann bis zu 93,4 kWh Strom speichern. An der Wallbox nimmt der Porsche bis zu elf Kilowatt auf, an Gleichstrom-Schnellladern bis zu 270 kW. Bei der Maximalleistung werden in nur fünf Minuten 100 Kilometer Reichweite geladen. Unter diesen Optimalbedingungen ist der Akku nach 22,5 Minuten zu 80 Prozent voll. Den Mix-Verbrauch gibt Porsche mit 26 bzw. 26,9 kWh an. Verbaut ist ein Zweiganggetriebe, zur Auswahl stehen vier Fahrmodi („Range“, „Normal“, „Sport“ und „Sport Plus“).

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at