e-Boost für den Cupra Born

Mit der höheren Leistung erreicht der Spanier 170 kW (231 PS). Die zusätzlichen 20 kW (27 PS) können über den e-Boost-Activator am Lenkrad oder per Kickdown eingeschaltet werden. Das neue Modell ist sowohl mit der 58- als auch mit der 77-kWh-Batterie erhältlich. Mit dem kleineren Akku sprintet der Born in 6,6 Sekunden von null auf Tempo 100, mit dem größeren Speicher ist der Kompakte zwar um 0,4 Sekunden langsamer, schafft dafür aber 550 Kilometer – um 100 Kilometer mehr als die kleinere Version. Ab-Preis: 41.990 Euro.