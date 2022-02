E-Autos stoßen bis zu 89 Prozent weniger CO2 aus

Freilich: Die Berechnungen müssen über die gesamte Lebensdauer eines Autos reichen und auch die Produktion einschließen.

Über Lebenszyklus gerechnet

"Herstellerangaben und Einzelanalysen greifen oft zu kurz und verfälschen bei Verbrauchern die wirklichen Klimaauswirkungen ihrer Kaufentscheidungen bei Pkw. Darum haben wir seit Anfang 2020 umfassend Daten gesammelt, um unabhängig zu zeigen, wie sich die CO2-Bilanz unterschiedlicher Antriebsarten wirklich darstellt", so Johannes Buberger von der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der Universität der Bundeswehr München.

790 Modelle untersucht

Mehr als 790 aktuelle Fahrzeugvarianten haben die Forscher miteinander verglichen. Und dabei eben auch die Batterieproduktion eingerechnet, bei der enorm viel CO2 ausgestoßen wird. So wird bei der Erzeugung eines Akkus für den Tesla Model 3 (Standard Range Plus) so viel CO2 freigesetzt, wie ein VW Passat 2,0 TSI während einer 18.000 Kilometer langen Fahrt aus dem Auspuff bläst.

Auch PHEV deutlich besser

Über die gesamte Lebensdauer schneiden die E-Modelle daher deutlich besser ab, sagen die Forscher. Im Vergleich zu Verbrennern reduzieren Plug-in-Hybride (PHEV) den CO2-Ausstoß bei Verwendung von Ökostrom um 73 Prozent, E-Modelle gar um 89 Prozent.