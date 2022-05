E-Antrieb für Ford-Packesel

Unterwegs in der gefragten 1-Tonnen-Nutzlastklasse, treibt ein E-Motor den Transporter an. Dank großer Lithium-Ionen-Batterie schafft das Nutzfahrzeug bis zu 380 Kilometer mit einer Ladung, kündigte Ford an. Die Anhängelast werde sich am Diesel-Modell orientieren.

Der E-Transit Custom tritt damit gegen den ID. Buzz sowie die Stellantis-Brüder Opel Zafira-e, Citroën e-Spacetourer, Peugeot Traveller und Fiat Ulysse an.

Der E-Transit Custom (Marktstart 2. Jahreshälfte 2023) und der E-Tourneo Custom sind die ersten beiden von insgesamt vier rein elektrischen Ford- Nutzfahrzeugen, die bis 2024 auf den Markt kommen.