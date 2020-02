DS SM: 50 Jahre purer Luxus

Sechs Hauptscheinwerfer in einer Reihe, Maserati-Sechszylinder mit 170 PS, ein Lenkrad ("DIRAVI"), das sich automatisch in die Ausgangsstellung zurückdreht: Auf dem Genfer Automobilsalon 1970 feierte die französische Luxus-Limousine ihre Premiere – also vor 50 Jahren. Der SM war mit 220 km/h lange der schnellste Fronttriebler der Welt.

