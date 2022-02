DS Performance: Verspielt

Und wenn die kreativen Techniker und Designer völlig von der Leine gelassen werden, dürfte der Spaß noch einmal größer sein. Wie bei DS Performance, der Rennsportabteilung des Premium-Herstellers. Dort hat ein Team den Prototyp DS E-Tense Performance entwickelt: Karbonhülle, zwei E-Motoren mit insgesamt 600 kW (815 PS) und Allradantrieb – die Studie rast in nur zwei Sekunden von 0 auf Tempo 100. Der Sinn der Kreation? Zeigen, was möglich ist. Zudem wird der Weg von DS in die Zukunft gezeigt.