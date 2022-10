Drei neue Benziner für den Cupra Leon

Das Einstiegsmodell mit 1,5-Liter-TSi-Motor und 150 PS und Schaltgetriebe, den 1,5-Liter-eTSi-Motor mit Siebengang-DSG und ebenfalls 150 PS und den 2,0-Liter-Benziner mit 190 PS und DSG.

Als besonderes Zuckerl bietet Cupra ausschließlich in der Woche von 7. bis 13. November das limitierte Sondermodell Leon Alpha an – als Fünftürer (ab 29.000 Euro) und Sport-Kombi (ab 30.500 Euro). Der Cupra Leon Alpha hat neben der Serienausstattung das Österreich-Paket und das Technologie-Paket L sowie eine Induktionsladeschale an Bord.