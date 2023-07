Drei Krallen zieren das Gesicht des neuen 508

Die drei Krallen sind das Markenzeichen von Peugeot, der Löwenmarke. Bisher zumindest am Heck, sprich: die Heckleuchten symbolisierten drei Kratzer. Ein fesches, unverwechselbares Markenzeichen. Jetzt verwenden die Franzosen dieses designtechnische Alleinstellungsmerkmal auch an der Front – und zwar des 508. Das Modell, das in der oberen Mittelklasse angesiedelt ist, erhält dieser Tage eine optische Auffrischung – fünf Jahre nach der Präsentation der zweiten 508-Generation.

Neben den drei Krallen (Tagfahrlichter) links und rechts fallen die extrem schmalen Matrix-LED-Scheinwerfer auf. Dazwischen platzierte Peugeot einen kleinen, edlen Kühlergrill samt Löwen-Emblem: ein Gegenpol zu den mächtigen Gittern anderer Marken. Hinten integrierten die Franzosen die gelben Blinker in die drei Krallen-Heckleuchten.

Das i-Cockpit der zweiten Generation ist serienmäßig an Bord, wie auch ein 10-Zoll-Touchscreen.

Zwei Plug-in-Hybridantriebe (180 und 225 PS) werden durch einen 130-PS-Benziner und einen ebenso starken Diesel ergänzt.

