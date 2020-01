Greta Thunberg entfachte mit ihrem "Schulstreik für die Klimarettung" eine weltweite Diskussion über den Klimawandel. Dass die globale Durchschnittstemperatur zu hoch ist und auch noch weiter steigt, ist mittlerweile unbestritten. Doch wie lässt sich die Erwärmung einbremsen? Darüber ist sich die Welt uneinig. Die 17-jährige Schwedin lässt nicht locker, zuletzt mahnte sie die mächtigsten Politiker der wichtigsten Industrienationen beim Weltwirtschaftsforum in Davos, mehr gegen den Klimawandel zu unternehmen.

Daneben protestieren immer mehr Anhänger der "Fridays for Future"-Bewegung bei diversen Veranstaltungen – wie etwa im September desVorjahres bei der IAA in Frankfurt oder vor ein paar Tagen bei der Vienna Autoshow.

Autofrühling in der Offensive

"Wir möchten uns aktiv mit dem Umweltthema auseinandersetzen", sagt der Präsident des Linzer Autofrühlings, Michael Schmidt. Und geht vor der Eröffnung der 50. Autoshow in Linz am 13. März in die Offensive. Der Veranstalter des ältesten Autosalons Österreichs lädt Schulklassen zu einer Diskussion über die Mobilität der Zukunft ein. "Wir haben nichts zu verbergen. Die Burschen und Mädchen können mit Experten offen über Autos, Antriebsalternativen, Nachhaltigkeit usw. debattieren", sagt Schmidt.

"Klar, wir von der Autoindustrie sind mitschuldig an der Situation. Aber das ist Essen und Billigkleidung auch", sagt der Linzer. "Wo fangen wir also an, die Welt zu retten? Und wo hören wir auf?"

Auf dem Podium werden ein ÖAMTC-Techniker, ein Vertreter des Linzer Energieinstitutes sowie ein Elektroauto-Experte der Linz AG sitzen. "Allesamt hochkarätige Spezialisten", sagt der Autofrühling-Präsident.

Zu der Diskussion am 13. März um 9 Uhr werden auch Vertreter der "Fridays for Future"-Bewegung ins Courtyard neben dem Design Center eingeladen. (heb)

Einladung

Gesucht werden Schulklassen (14- bis 17-Jährige), die mit Experten über die Mobilität der Zukunft diskutieren wollen. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 13. März, um 9 Uhr im Courtyard-Hotel neben dem Design Center. Bewerbungen bitte an fridays@ nachrichten.at schicken.

