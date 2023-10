Der neue Mitsubishi Colt, der ein umetikettierter Renault Clio ist und in der Türkei gebaut wird Fotos (3): Mitsubishi Motors

Der japanische Autohersteller Mitsubishi war schon so gut wie tot in Europa – und damit auch in Österreich. Aufgrund der hohen Entwicklungskosten (Stichwort: Abgasvorschriften) wollte man hierzulande keine neuen Fahrzeuge mehr auf den Markt bringen.