Steffan Kerbl, Reifenexperte des Mobilitätsclubs, sagt: "Damit haben Konsumenten eine große Auswahl an guten Produkten, die sich vor allem in Details unterscheiden. Umso wichtiger für die Kaufentscheidung ist daher die Einschätzung, welche Reifeneigenschaften für den persönlichen Gebrauch am relevantesten sind." Dimension: 185/65 R15 Von den 16 in der Kleinwagendimension 185/65 R15 getesteten Reifen schafften vier ein "Sehr empfehlenswert": Continental WinterContact TS870, Goodyear UltraGrip