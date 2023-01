"Die Zukunft ist zu 100 Prozent elektrisch"

Per Jahresende 2023 werden die Gebrauchtwagenpreise auf dem Niveau von 2019 sein, sagt Ferdinand Dudenhöffer.

Extrem lange Lieferzeiten, hohe Neuwagenpreise, ausgetrockneter Gebrauchtwagenmarkt – die aktuellen Krisenjahre wirbelten den Automarkt gewaltig durcheinander. Was haben die Autobauer daraus gelernt? Und vor allem: Was wird sich für die Kunden ändern? Wir haben beim deutschen Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer nachgefragt. Der 71-Jährige ist Gründer und Direktor des privatwirtschaftlich geführten CAR-Centers (Automotive Research Center) in Duisburg.