Die völlig neue Welt des Weltkulturerbes

Alles neu macht VW beim Transporter und der Caravelle. Alles? Nein, nicht alles, aber fast. Erstmals holen sich die Wolfsburger eine Kopiervorlage, um darauf die siebte Generation des Weltkulturerbes namens "Bulli" aufzubauen – zumindest die beiden Bulli-Nutzfahrzeuge, die den T6.1 ablösen. Ford stellt mit dem Tourneo bzw. Custom die Basis, was am Heck deutlich wird. An der Front bemühen sich die Niedersachsen um Eigenständigkeit.