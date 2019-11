Die Veranstaltung, die unter Strom steht

Mit der stetig und immer rascher wachsenden Produktvielfalt bietet die Elektromobilität immer mehr Möglichkeiten, sich unabhängig von fossilen Treibstoffen und damit umweltschonend fortzubewegen. Das gilt sowohl für den privaten Individualverkehr als auch für den öffentlichen Verkehr.

Beim diesjährigen eMobility-Kongress am 19. November im Schloss Steyregg (ab 17 Uhr) werden Lösungen, Produkte und Betriebe vorgestellt – und es wird aufgezeigt, dass die Elektromobilität in all ihren Facetten bereits jetzt funktioniert.

Die hochkarätig besetzte Veranstaltung gliedert sich in vier Teile:

Händler-/Verkäufer-Workshop: Da der potenzielle Käufer eines Elektrofahrzeuges in der Regel bereits sehr informiert und stark interessiert ist, muss der Verkäufer bestens geschult sein – und zwar nicht nur hinsichtlich des eigenen Produkts. Daher wird in diesem Workshop etwa der praktische Umgang mit E-Autos für Kfz-Betriebe thematisiert. Zudem werden die Zukunftschancen für den Autohandel diskutiert.

Der EV-Marktplatz wird so organisiert, dass man sich über Lösungen, Ideen sowie innovative und neue Produkte zur Elektromobilität informieren kann – und sie zugleich auch ausprobieren kann. Neben diversen Ladelösungen geht es um die Themen Photovoltaik, Stromspeicher etc.

Expertenvorträge: Vier Experten der Elektromobilität geben mit kurzen Impulsvorträgen einen Einblick in ihre tägliche Arbeit.

Bei einer Podiumsdiskussion werden schließlich die Vorträge vertieft und Fragen aus dem Publikum beantwortet. Die Veranstaltung gilt übrigens als sogenannter "Green Event": Es gibt etwa einen CO2-neutralen E-Shuttledienst von Bahnhof bzw. Bushaltestelle. Zudem wird Wert gelegt auf Müllvermeidung – und es gibt regionale Schmankerl.

Alle Informationen finden Sie unter www.emcaustria.at

