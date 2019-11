Die Überraschung des Nachzüglers

Gegen den weltweiten Trend strömten am ersten Tag der 46. Tokyo Motor Show (noch bis 3. November geöffnet) Menschenmassen in die Hallen am "Big Sight". Das Thema lautet "Open Future" – die Zukunft ist offen. Stellt sich die Frage: Wofür ist der traditionelle Autosalon offen? Für alternative Antriebe? Für schräges Design? Für völlig neue Konzepte? Wer die Autoshow kennt, der weiß: Die Japaner sind für alles offen – und dabei vor allem für verspielte Ideen.

Vom Jazz bis zum MX-30

Insofern verwundert es nicht, dass heuer vergleichsweise wenig konkrete Neuheiten zu bestaunen waren. Der Honda Jazz (Hybrid), mit Abstrichen der Mitsubishi Engelberg Tourer (Plug-in-Hybrid), der Nissan Ariya (Plug-in) und der Stromer Mazda MX-30 (Elektro). Der Rest? Viele kreative Studien, die verwirklicht werden. Vielleicht.

Mazda jedenfall überraschte beim Heimspiel. Lange hatte sich der Erfinder der Skyactive-Magermotoren gegen die E-Mobilität gewehrt, jetzt zeigten die Japaner den MX-30 her. Offiziell noch ein Concept Car, wird das fast serienreife Modell im Herbst 2020 nach Europa ausgeliefert werden.

MX-30: Die Türen sind gegenläufig angeschlagen Bild: APA

Hinter dem Kürzel "MX" parken üblicherweise Mazdas Spezialmodelle wie der Roadster MX-5. Soll heißen: Auch der MX-30 nimmt eine Sonderstellung im Portfolio ein. 35,5 kWh kann der Akku speichern, das sollte für etwa 250 Kilometer reichen. Offizielle Zahlen gibt’s noch nicht. Im Vordergrund steht der Fahrspaß, betonen die Japaner. "Es wird kein fahrendes Smartphone sein", sagt die Mazda-Österreich-Sprecherin. Daher wird ein Motorensound hörbar sein – aus der Konserve.

Viele Recycling-Materialien werden verbaut, ebenso wird Kork im Innenraum zu finden sein. Der Hintergrund klingt verblüffend: Mazda startete vor 100 Jahren als Korkproduzent, ehe später die Fahrzeugproduktion dazukam. Spannend ist auch: Erstmals zeichnet eine Frau für die gesamte Entwicklung eines Modells verantwortlich – Tomiko Takeutchi.

Die Türen sind gegenläufig angeschlagen – wie beim BMW i3.

Die üppig ausgestattete First Edition kann bereits über die Mazda-Homepage bestellt werden – ab 34.990 Euro. Eine Kaution von 1000 Euro muss hinterlegt werden.

Quadratisch, praktisch, japanisch

Die Grundstückspreise sind schwindelerregend, der Platz logischerweise begrenzt. Traditionell fahren Japaner auf rechteckige Kästen auf vier Rädern ab. Genannt werden diese Modelle K-Cars. Nach Europa verirrt sich nur selten einer dieser fahrenden Schränke, zuletzt der Daihatsu Move.

Honda N-Van Bild: heb

Auf der Tokyo Motor Show waren viele dieser praktischen K-Cars zu sehen. Unter anderem zeigte Honda den N-Van, Mitsubishi das K-Wagon Concept, Nissan die Studie IMk sowie den Dayz. Die Chancen, diese Varianten in Europa zu sehen? „Gleich null“, so die Japaner einhellig.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at