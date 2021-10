Die Tücken eines China-Imports

Die in Europa erhältlichen E-Autos waren mir alle zu groß. Ich wollte was Kleineres." Der Linzer Erwin P. stieß auf AliBaba, dem chinesischen Pendant zu Amazon, auf den Wuling HongGuang Mini EV – der meistverkaufte E-Pkw der Welt. Wobei sich der Absatz ausschließlich auf das Herkunftsland China beschränkt. "Sogar der Tesla Model 3 liegt in der Zulassungsstatistik hinter dem Wuling", sagt der 66-jährige Pensionist.