Die Stadt, die unter Strom steht

Die Warnschilder "Achtung Hochspannung" deuten darauf hin: Hinter die gelb-schwarze Absperrung dürfen nur ausgebildete Spezialisten. "Das hier ist der Akku eines ID.3", sagt der Hochvolt-Experte in der Mooncity Salzburg. Und zeigt auf die flache Alu-Konstruktion, in der sich acht verschweißte Alu-Kasteln – in der Fachsprache "Module" genannt – aneinanderreihen. Eines dieser dichten Module ist defekt.