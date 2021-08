Die Retro-Kawa wartet mit neuen Farben auf

Das Retro-Motorrad Kawasaki Z900RS, das eine Hommage an die legendäre Kawa Z1 aus den 1970ern ist, fährt zum Modelljahr 2022 mit zwei neuen Farbkombinationen vor: Ab November 2021 gibt es das Retro-Bike in Blau-Gold-Metallic und in klassischem Grün mit weißen Akzenten.

Verbessert wurde auch der Vierzylinder-Motor mit 948 Kubik, der mit kräftigem Drehmoment erfreut. Die Schwungmasse wurde reduziert, die Verdichtung verringert und die Ventilsteuerzeiten wurden geändert. Das Auge des Betrachters erfreuen zudem die speziellen Aluminium-Gussräder im Kreuzspeichendesign, von denen man allerdings nicht mehr allzu viel sieht, weil die Bremsscheiben groß dimensioniert sind.

Optisch stimmig ins Retro-Bild der Kawasaki Z900RS passen darüber hinaus der tropfenförmige Tank sowie die zahlreichen polierten Teile. Der doppelwandige, dickere Krümmer, der Vorschalldämpfer und der Endtopf sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und werden in drei Arbeitsschritten auf Hochglanz poliert.

Das Retro-Bike Kawasaki Z900RS Bild: Kawasaki

Hohes Sicherheitsniveau

Großgeschrieben wird bei der Kawasaki Z900RS auch das Thema Sicherheit: ABS, eine einstellbare Traktionskontrolle, Assist- und Rutschkupplung und radial montierte Bremsscheiben.