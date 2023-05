"Die Preise bewegen sich nach oben, individuelle Mobilität wird teurer"

Andreas Oberascher übernahm am 1. April 2021 Ford Österreich.

Ford steht seit seinem Gründer Henry Ford für leistbare Mobilität. Doch jetzt, in Zeiten der Transformation Richtung E-Mobilität, verschwinden immer mehr dieser leistbaren Verbrennermodelle der US-Amerikaner aus den Schauräumen. Wie beim Autohaus Danner in Grieskirchen und Gaspoltshofen (OÖN-Bericht vor zwei Wochen), das BYD und Mitsubishi als Ford-Alternative an Bord holte. Ist Danner der einzige Betrieb, der künftig auch auf andere Marken vertraut? Wohin steuert Ford generell?