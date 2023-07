Die neue E-Klasse wird zum Büro auf vier Rädern

Die E-Klasse ist das Herz der deutschen Premiummarke Mercedes-Benz. Bereits seit mehreren Jahrzehnten ist das so – und das wird noch eine Zeit lang so bleiben. Und jede neue Generation der Business-Limousine, der stets ein Kombi mit identischer Technik zur Seite gestellt wird, setzt neue Maßstäbe. Das ist auch bei der nunmehr elften Modellgeneration so, die kürzlich in Wien und dem Burgenland vorgestellt wurde.