Die letzten 25 A3 Cabrios

Die letzten 25 Stück statten die Ingolstädter noch umfangreich aus. Die "Last Edition" kommt mit S line Exterieurpaket, 18-Zöllern, Klimaautomatik, Licht- und Regensensor, Metalliclack, Xenon-Scheinwerfer und dem Infotainmentsystem MMI plus. Angetrieben wird das Cabrio von einem 150-PS-TSI, serienmäßig ist die 7-Gang-S-tronic. Das 1,5 Tonnen schwere Cabrio beschleunigt in 8,9 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Wird das A3 Cabrio über die Porsche Bank finanziert, reduziert sich der Preis von 31.990 Euro um weitere 1500 Euro. Ersparnis insgesamt: 16.500 Euro.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.