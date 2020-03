Startet Fiat mit dem neuen 500 durch, oder wird’s ein veritabler Bauchfleck? Denn die Italiener stellten bei einer virtuellen Pressekonferenz Mittwochabend die dritte Generation des Kleinen vor, der allerdings ausschließlich mit einem E-Antrieb kommen soll. Oder verheimlichen die Turiner etwas? "Erst vor kurzem haben s’ ja den 500er mit Mild-Hybrid-Motoren vorgestellt", sagt ein Branchenkenner. Der Umstieg ausschließlich auf einen E-Antrieb, wie’s Smart vorgelebt hat, wäre logisch kaum nachzuvollziehen. Vor allem, weil der Preis der ersten Edition "la prima", eines Cabrios, bei g’schmackigen 37.900 Euro inklusive einer Wallbox liegt. Zum Vergleich: Der 500 Hybrid-Benziner startet aktuell bei 15.390 Euro. Letzteres entspricht wohl eher dem Preisniveau eines Kleinen.

Der Elektro-500er wird von einem 87 kW starken E-Motor (118 PS) angetrieben, der den Stoppel in 9,0 Sekunden von 0 auf Tempo 100 beschleunigt. Spitze: 150 km/h. Die Reichweite gibt Fiat mit 320 Kilometern an (WLTP). Dank dreiphasiger Technik können serienmäßig 11 kW (Wechselstrom) bzw. 85 kW (Gleichstrom) geladen werden. Die Fiat-Formel lautet: 50 Kilometer in fünf Minuten laden. Autonom gefahren werden kann auf Level 2. Der Adaptive Tempomat und der Spurhalteassistent sind ebenso an Bord wie das Infotainmentsystem Uconnect 5, das reichlich Konnektivität beinhaltet.

Hyundai i20 und i30

Die neue Formensprache "Sensuous Sportiness" zeigen die Koreaner erstmals beim i20 und i30: Schärfer gezeichnet, versprechen beide Modelle mehr Dynamik. Drinnen verpflanzt Hyundai zwei 10,25-Zoll-Touchscreens, Notbremsassistent und Adaptiver Tempomat sind Teil des SmartSense-Sicherheitspakets.

Kantiger: Hyundai i20 Bild: Hyundai

Hyundai i30 Bild: Hyundai

Der 1,0 T-GDI leistet entweder 100 oder 120 PS, die stärkere Version wird mit der 48-Volt-Mild-Hybrid-Technik geliefert. Beim 100-PS-Benziner ist’s optional. Gewählt werden kann zwischen einem Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und einer 6-Gang-Handschaltung.

Suzuki Ignis

Der markante Vier-Speichen-Kühlergrill und die silbernen Zierleisten an den Stoßfängern prägen das Bild des Facelift-Ignis. Der Akku speichert mehr Strom, wodurch das Mild-Hybrid-System des 1,2-Liter-Dualjet-Motors sparsamer wurde. Marktstart: April 2020.

Größerer Akku: Ignis Bild: Suzuki

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at