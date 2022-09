Die halbierte Reichweite

Das Fahrrad am Dach kostet ein, zwei Liter mehr Sprit, wissen erfahrene Lenker. Doch wie verhält sich der Mehrverbrauch bei E-Autos? Der ADAC hat den Test gemacht.

Mehr Luftwiderstand

Ein Anhänger oder ein Transportaufbau erhöhen den Verbrauch, logisch. Mehr Gewicht und ein höherer Luftwiderstand erfordern mehr Energieaufwand. Doch gerade bei den reinen Elektroautos ist Energie ein kostbares Gut. Weil die Reichweite geringer ist als bei Verbrennern und der Ladevorgang länger dauert als Sprit tanken.

Der deutsche Autofahrerklub nahm einen Kia EV6 und spielte verschiedene Szenarien durch: sowohl mit Aufbauten als auch mit Anhängern.

Mit Tempo 120 düsten die Tester mit einem Dachträger ohne Fahrräder über die Autobahn. Der zusätzliche Energieaufwand war mit fünf Prozent vergleichsweise gering (siehe Grafik). Sind allerdings zwei Bikes angeschnallt, steigt der Verbrauch um satte 33 Prozent. Und erzielten damit dasselbe Ergebnis wie ein Dachzelt. Die vernünftige Alternative ist ein Fahrradträger, der auf der Anhängerkupplung am Heck montiert ist. Dort maßen die Tester mit acht Prozent einen akzeptablen Mehrverbrauch.

Extremer Mehrverbrauch

Nimmt der Lenker einen Anhänger an den Haken, steigt der Energieaufwand teils drastisch an. Ein unbeladener Einachsanhänger fällt freilich kaum auf, der Verbrauch erhöht sich um ein Prozent. Ist allerdings ein Aufbau montiert, addieren sich 24 Prozent zum Normverbrauch. Ein Pferdeanhänger verbucht ein Plus von 83 Prozent, ein Wohnwagen gar 103 Prozent. Letzterer halbiert somit die Reichweite.

Sparen bei niedrigem Tempo

Während sich das Gewicht bei Steigungen und beim Beschleunigen bemerkbar macht, ist bei höherem Tempo der Luftwiderstand ausschlaggebend. Dabei gilt die Formel: der Luftwiderstand nimmt quadratisch mit der Geschwindigkeit zu. Der ADAC bringt zur Verdeutlichung ein Beispiel aus der Praxis. Bei 80 km/h betrug der Mehrverbrauch mit einem Wohnwagen an der Anhängerkupplung 54 Prozent, bei 90 km/h bereits 79 Prozent und bei 100 km/h waren es 103 Prozent. Was beweist: Bei Fahrten mit dem Wohnwagen lässt sich die Reichweite durch sachtes Tempo also positiv beeinflussen. Als effiziente Fahrweise bietet sich das Mitschwimmen im Lkw-Verkehr an.

Wie viel Einfluss hat das Gewicht auf den Verbrauch? Auch hier testeten die ADAC-Techniker verschiedene Szenarien. Leer, mit geringem Gewicht, höherer Zuladung und maximaler Beladung: Die Tester beschleunigten aus dem Stand auf Tempo 100 und bremsten wieder bis zum Stillstand ab.

Gewicht: wenig Auswirkung

Das Ergebnis verblüfft: Zuladungen zeigten nämlich einen eher geringen Einfluss auf den Verbrauch. Die Differenz zwischen unbeladen (nur Fahrer) und voll beladen (plus 280 Kilogramm) betrug insgesamt lediglich sechs Prozent.