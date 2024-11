"Die häufigsten Mängel beim Pkw sind Fehler in der Beleuchtung"

Was sind die häufigsten Mängel bei der Pkw-Überprüfung? Wie viele Personen haben überhaupt die Berechtigung zur Überprüfung? Wie viel kostet ein Pickerl in Österreich? Wie ist das in anderen Ländern geregelt? Rudolf Höllhumer, Bildungsreferent der Landesinnung Fahrzeugtechnik OÖ und "Mister Mängelkatalog", stand den OÖNachrichten Rede und Antwort.