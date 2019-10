Die Grundlagen der E-Mobilität

Für viele Menschen ist der Elektro-Antrieb aber noch ein Buch mit sieben Siegeln. Wie funktioniert ein E-Motor? Wie ein Plug-in-Hybrid-Antrieb? Welche Ladesysteme gibt’s? Was müssen Werkstätten beachten? Und was die Abschleppdienste? Wie lauten die fünf Sicherheitsregeln für sicheres Arbeiten an Hochvoltsystemen? Diese Fragen beantwortet Christian Rötzer im "Praxishandbuch Elektromobilität" vom TÜV Austria. Preis: 49,90 Euro. Erschienen im TÜV Austria Fachverlag.

