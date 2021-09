Die französische Antwort auf den vernünftigen Golf

Die DS-typischen Rauten ziehen sich konsequent durch den neuen 4er. Wie auch andere Ausstattungen und Techniken, die die weiteren Modelle der charmanten Marke prägen. Der 4,40 Meter lange DS4 ist die luxuriöse Antwort auf den vernünftigen VW Golf.

Die Z-förmigen LED-Tagfahrleuchten begrenzen die Front an der Seite, in der Mitte zieht der Grill mit seinem rautenförmigen Muster Blicke magnetisch an. Die Motorhaube streckt sich ungewöhnlich weit nach vorne – unverkennbar Citroens Nobelmarke. Drinnen verarbeitet DS verschiedene Lederarten wie Alcantara sowie geschmiedetes Karbon und Holz, das Gros der Flächen zeigt keine Unebenheiten. Glatter Luxus, keine Frage. Auch die Klima-Tasten und der flache wie breite Touchscreen fügen sich nobel ins Armaturenbrett.

Nobel sieht der Innenraum aus, wertig sind die verbauten Materialien. Bild: DS

Das Head-up-Display arbeitet mit Augmented Reality – Wegweiser etc. werden ins reale Bild eingefügt. DS-Programmierer konzipierten das Infotainmentsystem DS Iris völlig neu, der Drive Assist (ab Jänner 2022) erlaubt halbautomatisches Überholen. Die kameragesteuerte aktive Federung (Active Scan Suspension) ist ebenso an Bord wie die Nachtsicht-Infrarotkamera.

Die drei Linien DS4, DS4 Cross und DS4 Performance Line werden angeboten, zum Start gibt’s noch die Limited Edition DS4 La Première. Ab-Preis: 29.900 Euro.

DS4: Die Motoren

Drei Benziner (130, 180, 225 PS) sowie ein Diesel (130 PS) stehen zur Wahl. Mehr als 50 Kilometer kann der Plug-in-Hybrid elektrisch zurücklegen. Der Benziner leistet 180 PS, der E-Motor steuert 110 PS bei. Gesamtleistung: 225 PS und 360 Nm. Alle Varianten kommen mit einer Achtgang-Automatik (e-EAT8).