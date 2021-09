Exakt 602 Aussteller bestückten ihre IAA-Standln auf dem Münchner Messegelände (Summit) und in der Innenstadt (Open Space), um einem breiten Publikum die eigenen Neuheiten zu zeigen. Darunter: BMW, Mercedes, VW, Renault, Hyundai, Mini, Polestar, Ford (alle in den Messehallen) sowie Audi, Seat, Dacia (in der Innenstadt). Die Ausstellungsflächen wurden im Vergleich zur Frankfurter Zeit stark reduziert, nur wenige Modelle standen im Scheinwerferlicht. Und doch, es gab sie, die IAA-Stars.