Der X1 holt tief Luft

BMWs mangelt’s selten an Selbstvertrauen. Dies gilt auch für den X1, den sportlichen SUV, der 2009 Premiere feierte. Jetzt holte der Bayer trotzdem noch einmal tief Luft – und steht so stattlich-stolz wie noch nie da. Die Front ragt kerzengerade in die Höhe, extrem flache LED-Scheinwerfer begrenzen die fast quadratischen Nieren, unten prägen auffällige Chromspangen den Lufteinlass. Apropos quadratisch: So wirken auch die Radkästen, in denen je nach Brieftasche 17- bis 20-Zöller rotieren. Für die Außenlackierung stehen zwei Uni- und zehn Metallic-Varianten zur Auswahl, darunter erstmals auch eine Frozen-Lackierung.

Curved Display an Bord

Drinnen wölbt sich das bekannte Curved Display, die Sitze entwickelte BMW neu. In der Ausführung Sensatec ist die Oberfläche perforiert, Vernasca nennen die Bayern die Leder-Version. In der zweiten Reihe laden drei vollwertige Sitze zum Verweilen ein, die in der Neigung verstellbaren Lehnen lassen sich im Verhältnis 40:20:40 umklappen. Damit kann das Stauvolumen von 540 auf 1600 Liter erweitert werden.

Serienmäßig packen die Münchner die 2-Zonen-Klimaautomatik, das Sportlenkrad, einen Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung sowie vier USB-C- und zwei 12-Volt-Anschlüsse rein. Trotzdem: Die Extra-Liste bleibt lang.

Darauf zu finden sind auch die adaptiven LED-Scheinwerfer mit Matrix-Fernlicht, pulsierenden Fahrtrichtungsanzeigern sowie variabler Lichtverteilung.

Die ersten BMW X1 rollen im Oktober in Österreichs Schauräume.

Die Antriebe

Das X1-Antriebsangebot ist breit gefächert. Die Einstiegsmotoren leisten 136 PS (Benziner) bzw. 150 PS (Diesel). Bei den 48-Volt-Mild-Hybriden (Benziner 218 PS; Diesel 211 PS) ist der 19 PS starke Elektromotor in der 7-Gang-Steptronic integriert. Der Plug-in-Hybrid mit 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner und 245 PS Systemleistung schafft 78 bis 89 elektrische Kilometer, die stärkere Version leistet 326 PS und kommt auf dieselbe Reichweite. Beide PHEV-Modelle kommen wie der reine Stromer iX1 (313 PS, Allrad) im November.