Tesla macht’s schon seit Jahren: Über Nacht werden in die Modelle der US-Amerikaner neue Softwareversionen eingespielt – "über die Luft" ("Over the Air" – OTA). Sprich: Im Auto ist zumindest eine SIM-Karte verbaut, über die der Wagen per Datenleitung mit den Servern des Autoherstellers verbunden ist. Bequemer kann ein Update nicht übermittelt werden. Nachteil: Der Hersteller kann auch Funktionen wieder deaktivieren, ohne dass der Autobesitzer dies verhindern könnte.