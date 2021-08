Der Toyota Yaris Cross startet ab 19.990 Euro

Der japanische Autohersteller Toyota gewinnt in Österreich stetig Marktanteile: In den ersten sieben Monaten stieg der Anteil leicht auf 2,5 Prozent, nur im Juli waren es 3,0 Prozent. Ein weiteres Plus erhoffen sich die Japaner vom neuen SUV Yaris Cross, der ab sofort bestellbar ist – und zwar ab 19.990 Euro.

Das kompakte SUV mit 4,18 Meter Außenlänge verfügt über eine erhöhte Bodenfreiheit und ist mit zwei Motoren verfügbar: Neben dem 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 125 PS steht ein Vollhybridantrieb mit 116 PS Systemleistung bereit. Der sparsame Antrieb (4,4 bis 5,0 Liter auf 100 Kilometer, laut WLTP-Norm) lässt sich auch mit Allrad kombinieren.

Zur Wahl stehen fünf Ausstattungslinien: City, Active, Active Drive, Adventure und Elegant. Das Topmodell mit Hybridantrieb, Allradantrieb und höchster Ausstattung kostet ab 33.510 Euro.