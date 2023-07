Der SUV mit den Löwentatzenkratzern

Peugeot verhehlt den Stolz auf den Baby-SUV keinesfalls: Der 2008 ist der Bestseller – in Europa, im B-SUV-Segment. 700.000 Einheiten haben die Franzosen seit dem Start Ende 2019 verkauft, davon allein 75.000 Stück mit vollelektrischem Antrieb. Ein Liebling der Löwen-Fans also. Auf Deutsch: Der 2008 kann was.

Und noch mehr. Und zwar mit dem Update, das der Kompakt-SUV jetzt erhält. Vorne erstmals die drei Krallen wie beim überarbeiteten 508 (Bericht unten), wie auch hinten die drei Krallen – oder soll man sagen Löwentatzenkratzer – bleiben. Erstmals zum Einsatz kommen die Full-LED-Scheinwerfer in der GT-Version mit drei Lichtmodulen.

Von sieben auf zehn Zoll wuchs der zentrale Touchscreen, der weiter nach oben rückte – auf Augenhöhe mit dem iCockpit. Aufgewertet wurden die Sitzbezüge, in der GT-Version verwendet Peugeot gar Alcantara.

Das neu gestaltete Zentraldisplay auf Augenhöhe mit dem i-Cockpit Bild: Peugeot

Mit acht teils neuen Farben statteten die Franzosen die Ambientenbeleuchtung aus. Und auch die Außenlackierung kommt mit neuen Farbtönen, wie etwa Selenium Grau, Artense Grau, Okenit Weiß, Perla Nera Schwarz, Elixir Rot und Vertigo Blau.

Im e-2008 kommt der überarbeitete E-Antrieb von Stellantis zum Einsatz. 115 kW (156 PS) statt bisher 100 kW (136 PS) leistet nun der E-Motor, der Akku nimmt nun 54 statt 50 kWh auf. Damit schafft der E-Franzose 406 Kilometer (statt bisher 341 Kilometer). Ladeleistung: 11 kW (AC) bzw. 100 kW (DC).

Anfang 2024 folgt ein 48-Volt-Hybrid-Motor mit 100 kW (136 PS).

Autor Carsten Hebestreit Redakteur Motor Carsten Hebestreit