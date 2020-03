Der stattliche SUV und sein feines Tigernäschen

Was Marketing-Kreativen so alles einfällt! Zum Beispiel die Bezeichnung "Tigernase". Was das ist? Na, der Kühlergrill von Kia-Modellen. Diese sollen dem Riechorgan der gestreiften Raubkatze ähneln. Nun gut, auch der neue Sorento hat ein feines Tigernäschen bekommen. Breiter, markanter, ausladender. Tigernase hin, Sorento her – die vierte Generation des Kia-Flaggschiffs folgt der trendigen Spur, dass alles ein wenig kantiger sein muss. Wie bei Seat (Tarraco), Skoda (Karoq) oder VW (Tiguan). Kurzum: Der Sorento macht was her, schaut gut aus. Daumen rauf!

Die neuen Maße sind Millimeterarbeit: zehn Millimeter länger (nun 4,81 Meter) und ein 35 Millimeter längerer Radstand (2,81 Meter). Alles zum Wohl vulgo Platz der Passagiere, sagt Kia.

Kia verfeinert die Konnektivität. In aktuellen Modellen wie dem Soul oder dem Niro gefiel in OÖN-Tests der breite Touchscreen samt extrem benutzerfreundlichem Infotainment-System, im Sorento folgt die Weiterentwicklung: das Online-UVO-Connect-Telematiksystem.

Statt mittels Schaltknauf wird die Gangwahl nun per Drehknopf getroffen, ein Head up-Display, das die Daten auf die Windschutzscheibe spiegelt, steht ebenfalls im Prospekt.

Armada an Assistenzsystemen

Eine Armada an Assistenzsystemen fährt ebenfalls mit: vom Frontkollisionswarner über Rundumsichtkamera und Stauassistent bis hin zum adaptiven Tempomaten (SCC mit Start/Stopp).

Platzmäßig erreicht der Sorento Spitzenwerte: Von 821 Liter (Hybrid, Siebensitzer) bis hin zu 2100 Liter (Diesel, Fünfsitzer) reicht das Kofferraumvolumen. Neben einem 2,2-Liter-Diesel (202 PS und 440 Nm) mit Acht-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe (8DCT) bietet Kia eine Hybrid-Version an (230 PS und 350 Nm).

Der neue Kia Sorento kommt im zweiten Halbjahr 2020. Die Ab-Preise stehen aktuell noch nicht fest. (heb)