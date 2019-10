Der Seat Leon wird tiefschwarz

Der Name: "FR Black Edition" und "FR Black Edition Plus". Die optischen Highlights sind in beiden Versionen gleich: 18-Zoll-Alufelgen (FR Performance Schwarz Matt), schwarzer Dachhimmel, Kühlergrill und Spiegelkappen mattschwarz sowie Alcantara-Sportsitze. Zudem sind u.a. der Adaptive Tempomat (ACC), Spurhalte- und Fernlichtassistent, abgedunkelte Scheiben (ab B-Säule) Serie. Preis: ab 25.990 Euro.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.