Der neue Mini bekommt rundes OLED-Display

Die britische Kult-Marke unter dem Dach der BMW Group transferiert dieses Zentralinstrument nun ins digitale Zeitalter: Die neue Fahrzeuggeneration wartet mit einem runden OLED-Display mit 240 Millimetern Durchmesser auf. Es wird so platziert, dass Fahrer und Beifahrer es bequem bedienen können.

Gestochen scharfes Navi Bild: Mini

Das OLED-Display ist künftig Dreh- und Angelpunkt für das "Operating System 9", das selbsterklärend aufgebaut ist. In der Bildschirm-Mitte befindet sich das Startmenü, in dem personalisierte Inhalte horizontal gewischt werden können. Im unteren Bereich befindet sich eine Statusleiste mit fixen Menüpunkten – also etwa für Navigation, Telefon oder Apps.

