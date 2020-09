Der neue Maßstab im Automobilbau

Die S-Klasse ist für den deutschen Premium-Autohersteller Mercedes-Benz das wichtigste Auto. Die Luxus-Limousine ist einerseits bedeutend für Prestige und Image der Marke, schließlich wird in das Flaggschiff so ziemlich alles eingebaut, was an neuen Technologien im Automobilbau möglich ist.

Andererseits ist die S-Klasse wohl das profitabelste Pkw-Modell im Portfolio. Aufgrund von Corona und dem sehr kostspieligen Umbau des Konzerns in Richtung Elektromobilität kommt der zu erwartende Geldsegen gerade zur richtigen Zeit.

S-Klasse als Technologieträger

Vom Technologieträger Mercedes-Benz S-Klasse profitieren aber im Laufe der Jahre alle anderen Autokäufer. So war etwa die S-Klasse seinerzeit das erste Automobil mit einem serienmäßigen ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm). Heute wird in Österreich kein neuer Pkw mehr ohne ESP verkauft. Und diese Liste ließe sich weiter fortsetzen.

Auch bei der S-Klasse, die am Mittwoch in Stuttgart präsentiert wurde, finden sich neue Technologien, die wohl in andere Pkw-Segmente sickern werden. Da ist beispielsweise einmal der Fondairbag. Er entfaltet sich aus der Rückenlehne der Vordersitze – und schützt die äußeren Fondpassagiere bestmöglich. Oder der neue Mittenairbag: Er entfaltet sich zielgerichtet zwischen Fahrer und Beifahrer und verhindert, dass die beiden Köpfe zusammenkrachen. Und um die Insassen bei einem Seitenaufprall bestmöglich zu schützen, hebt das aktive Fahrwerk der S-Klasse die Karosserie unmittelbar vor dem Aufprall um acht Zentimeter an.

Wendig dank Allradlenkung

Die neue Hinterachslenkung macht die bis zu 5,30 Meter lange S-Klasse wendig wie einen Kompaktwagen. Da die Hinterräder bis zu zehn Grad mit einlenken, verringert sich der Wendekreis der neuen S-Klasse mit langem Radstand und Allradantrieb um 1,9 auf nur noch 10,9 Meter.

Im neu gestalteten Innenraum dominieren feine Materialien. Zudem können unter dem Begriff „Energizing Comfort“ bestimmte Erlebniswelten (Sitzmassage, verschiedene Düfte etc.) abgerufen werden. Auch die passende Atmosphäre kann geschaffen werden – also etwa vitalisierend auf monotonen Autobahnstrecken und entspannend bei höherem Stresslevel.

Emotionaler Musikgenuss

Neu ist auch das 4D-Soundsystem: Vibrationsmotoren in der Sitzfläche ermöglichen eine Körperschallübertragung, tiefe Töne werden somit intensiver erlebbar – und der Musikgenuss wird so noch emotionaler.

An den US-Mitbewerber Tesla erinnert das hochkant stehende 12,3-Zoll-Zentraldisplay mit OLED-Technik zwischen Fahrer und Beifahrer. Dazu kommt der ebenfalls 12,3 Zoll messende Digitaltacho hinter dem Lenkrad. Falls das noch nicht reichen sollte, können drei weitere Bildschirme dazugekauft werden – zwei 11,6 Zoll große Touchscreens in den Rückenlehnen der Vordersitze sowie ein Tablet für die rückwärtigen Passagiere, das wie eine Fernbedienung zu benutzen ist.

Technisch ist die S-Klasse bereits so weit, dass autonomes Fahren problemlos möglich ist – wenn es die gesetzlichen Rahmenbedingungen erlauben. Zudem kann das Fahrzeug auf Knopfdruck ein- und ausgeparkt werden, sobald eine Parkgarage entsprechend technisch ausgerüstet ist. Dann können alle Passagiere vor dem Parkhaus aussteigen – und die S-Klasse fährt selbstständig hinein.

Bestellt werden kann das neue Flaggschiff von Mercedes-Benz bereits ab Mitte September, ausgeliefert werden die ersten Autos dann im Dezember. Zu den Preisen schweigt Mercedes noch

Die Motoren der S-Klasse

Zwei Diesel, zwei Benziner: Unter der langen Motorhaube der neuen S-Klasse kommen vorerst ausschließlich Verbrennungsmotoren zum Einsatz. Zum Verkaufsstart im September stehen zwei Sechszylinder-Diesel mit 286 und 330 PS zur Wahl. Zudem gibt es zwei Sechszylinder-Benziner mit 367 und 435 PS. Alle Modelle verfügen serienmäßig über ein Neungang-Automatikgetriebe. Ein V8-Motor mit integriertem Starter-Generator wird demnächst folgen.

Den Verbrauch der S-Klasse mit dem kleineren Diesel (S 350d) gibt Mercedes-Benz mit 6,4 bis 7,6 Liter an (WLTP).

Plug-in-Hybrid: Im kommenden Jahr wird die S-Klasse elektrifiziert – mit einem Plug-in-Hybridantrieb, der eine rein elektrische Reichweite von 100 Kilometer haben wird. Und mit dem Mercedes-Benz EQS kommt ebenfalls im nächsten Jahr eine Art vollelektrische S-Klasse

