Der Mitsubishi ASX wird optisch eigenständiger

In der Autoindustrie passiert es gar nicht so selten, dass Hersteller A ein von ihm fix-fertig entwickeltes Fahrzeug Hersteller B überlässt. "Badge-Engineering" nennt sich das in der Branche. Hersteller B klebt dann sein eigenes Logo (Badge) auf das Auto, passt Front und Heck an die eigene Designsprache an und nimmt die Vermarktung selbst in die Hand. Damit können sowohl Hersteller A als auch Hersteller B Synergien schaffen und Kosten sparen.