Der mit der Zeit geht

Mal so, mal so: 1966 produzierte Toyota den ersten Corolla, seither versorgen die Japaner den Weltmarkt mit verschiedenen Varianten. Schrägheck, Kombi, Stufenheck – nicht alle Regionen wurden mit allen Versionen beliefert. Und dann folgte in Europa die Umbenennung in Auris. Ein Ausrutscher, den Toyota 2019 korrigierte. Jetzt folgt ein großes Facelift.

Und zwar für das Schrägheck-Modell und den Kombi touring Sports. Das Stufenheck bleibt außen vor, wird nicht nach Österreich importiert.

Neu: adaptives Fernlichtsystem

Das Design-Update fällt ungewöhnlich deutlich aus. Das Muster des Kühlergrills ändert sich wie auch die Einfassung der Nebelscheinwerfer. Und die Leichtmetallfelgen erhalten eine elegantere Optik. In höheren Ausstattungslinien verbaut Toyota neue Bi-LED-Scheinwerfer, im höchsten Niveau kommt das adaptive Fernlichtsystem (AHS) zum Einsatz.

12,3 Zoll: das Kombiinstrument Bild: Toyota

Zwei neue Lacke ergänzen die Farbpalette: Juniper Blue und Ash Grey Metallic.

Die fünfte Generation des Hybrid-Systems hilft beim Sparen. Die Japaner drückten den Verbrauch der 1,8- und 2,0-Liter-Varianten auf 4,5 bis 5,3 Liter. Dadurch pendeln sich die CO2-Emissionen zwischen 102 und 121 Gramm pro Kilometer ein. Beide profitieren von signifikanten Optimierungen an Motor und Elektromotor, die mehr Drehmoment, mehr elektrische Leistung und höhere Effizienz erzeugen. Der 1,8-Liter-Vierzylinder mit 103 kW (140 PS) beschleunigt nun 1,7 Sekunden schneller von 0 auf Tempo 100 als sein Vorgänger (jetzt 9,2 Sekunden). Der 2,0-Liter-Motor steigerte seine Leistung auf 144 kW (196 PS) und benötigt für den Norm-Sprint nur noch 7,5 Sekunden (–0,5 Sekunden).

Neu an Bord ist ein 12,3-Zoll-Kombiinstrument, Updates werden nun "über die Luft" eingespielt.

Der überarbeitete Corolla kommt inklusive des GR Sport im Frühjahr 2023 auf den österreichischen Markt. Dann gibt’s auch die Ab-Preise. (heb)